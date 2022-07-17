Один человек погиб при пожаре в больнице в Тверской области

Возгорание произошло в наркологическом отделении больницы в городе Конаково Тверской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

В результате пожара погиб один человек. По словам собеседника, сотрудники МЧС уже ликвидировали пожар. Накануне в селе Тимофеевка в Приморском крае селевой поток обрушился на жилые дома. В результате инцидента погиб один ребенок.