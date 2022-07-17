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    17 июля 2022, 05:18

    Один человек погиб при пожаре в больнице в Тверской области

    Жертвой пожара в больнице в Тверской области стал один человек

    Юлия Шелковенко

    Возгорание произошло в наркологическом отделении больницы в городе Конаково Тверской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

    Один человек погиб при пожаре в больнице в Тверской области

    В результате пожара погиб один человек. По словам собеседника, сотрудники МЧС уже ликвидировали пожар. Накануне в селе Тимофеевка в Приморском крае селевой поток обрушился на жилые дома. В результате инцидента погиб один ребенок.