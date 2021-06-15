Один человек погиб при пожаре на углеобогатительной фабрике в Кузбассе

Во время пожара, который произошел во вторник на углеобогатительной фабрике «Березовская», погибла одна сотрудница. Она не смогла покинуть здание. Об этом сообщили в Министерстве угольной промышленности Кузбасса.

«Пострадавшая во время пожара спустилась со своего рабочего места — кабины мостового крана, но до выхода дойти не успела. Реанимационные действия не привели к положительному результату. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

Сотрудники МЧС ранее сообщили, что возгорание произошло в основном цехе. На месте работали пять отделений пожарной охраны и два отделения горноспасателей. Изначально считалось, что все сотрудники успели эвакуироваться. Что стало причиной, пока неизвестно. Эксперты в ближайшее время начнут выяснять обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе складские помещения, частный дом и кровли двух многоквартирных домов вспыхнули в Екатеринбурге. В результате были эвакуированы 20 человек, никто не пострадал. Тем не менее пламя уничтожило два деревянных многоквартирных дома и хозяйственные постройки.