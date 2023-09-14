Происшествия 14 сентября 2023, 10:55 Один человек погиб при пожаре на северо-востоке Москвы СК начал проверку после гибели человека при пожаре на северо-востоке Москвы

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В квартире многоэтажки на Северном бульваре в Москве произошел пожар. Погиб один человек. Следственный комитет России приступил к проверке по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК сообщили, после того как возгорание ликвидировали, в соседней квартире обнаружили тело женщины 1935 года рождения. По предварительным данным, она отравилась продуктами горения.

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Следователи приступили к осмотру места происшествия. Они проведут все необходимые мероприятия и назначат ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинскую.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Пресс-служба СК РФ Пресс-служба СК РФ Пресс-служба СК РФ Пресс-служба СК РФ

Сообщение о пожаре на северо-востоке Москвы поступило утром. При этом из одной из квартир на девятом этаже здания не могла выбраться семья с детьми. Спасатели эвакуировали около 20 человек.