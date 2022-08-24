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    24 августа 2022, 17:57

    Один человек погиб при пожаре на рынке на севере Москвы

    Источник «360»: при пожаре на рынке в Москве погиб человек

    Алла Морген, Мария Бокарева, Оксана Кириллова

    При пожаре на рынке в Сигнальном проезде в Москве погиб человек, сообщил источник «360». Информацию подтвердили в столичной прокуратуре. По данным СК, двух человек госпитализировали.

    Один человек погиб при пожаре на рынке на севере Москвы

    «Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств пожара в нежилом здании в Сигнальном проезде. Предварительно, есть погибший и пострадавшие. Данные уточняются, идет тушение пожара», — написали в Telegram-канале ведомства.

    Следственный комитет Москвы начал доследственную проверку по факту пожара. Прокуратура проконтролирует ее ход и результаты.

    На видео, распространившихся в соцсетях, черный дым заволакивает район рынка все сильнее.

    Пожару присвоили второй ранг, добавил собеседник канала. На данный момент площадь возгорания составляет уже 800 квадратных метров.

    Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 16:22. На место немедленно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Выяснилось, что горит складируемая продукция. Ранее источники сообщали о трех пострадавших и «большой пожарной нагрузке».

    Информация уточняется.