Один человек погиб при пожаре на рынке на севере Москвы

При пожаре на рынке в Сигнальном проезде в Москве погиб человек, сообщил источник «360». Информацию подтвердили в столичной прокуратуре. По данным СК, двух человек госпитализировали.

«Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств пожара в нежилом здании в Сигнальном проезде. Предварительно, есть погибший и пострадавшие. Данные уточняются, идет тушение пожара», — написали в Telegram-канале ведомства.

Следственный комитет Москвы начал доследственную проверку по факту пожара. Прокуратура проконтролирует ее ход и результаты.

На видео, распространившихся в соцсетях, черный дым заволакивает район рынка все сильнее.

Пожару присвоили второй ранг, добавил собеседник канала. На данный момент площадь возгорания составляет уже 800 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 16:22. На место немедленно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Выяснилось, что горит складируемая продукция. Ранее источники сообщали о трех пострадавших и «большой пожарной нагрузке».

Информация уточняется.