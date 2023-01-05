05 января 2023, 09:46
Один человек погиб при пожаре на юге Москвы
Источник «360»: один человек погиб во время пожара на юге Москвы
Одни человек погиб во время пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом сообщил источник «360».
«Был пожар в квартире. Огонь охватил два квадратных метра. Один человек погиб», — сообщил он.
Реклама
Информация о возгорании поступила в экстренные службы столицы в 04:00 в четверг. Пожар произошел в районе Домодедовской улицы. Точный адрес и все обстоятельства уточняются. Официально данные о случившемся пока не подтвердили.
Реклама
В конце декабря шестилетний ребенок погиб при пожаре в Москве. Мать погибшего мальчика спасли сотрудники МЧС. Врачи диагностировали у женщины ожоги различной степени тяжести. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Пожары
Реклама
Реклама