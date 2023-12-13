Эксклюзив 13 декабря 2023, 22:22 Один человек погиб при пожаре на Изюмской улице в Москве Источник «360»: при пожаре в квартире на Изюмской улице в Москве погиб человек РИА «Новости»

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Возгорание произошло в квартире на Изюмской улице на юго-западе Москвы. В пожаре погиб один человек, сообщил источник «360».

Вечером 13 декабря в квартире второго корпуса дома 57 на улице Изюмской произошло возгорание, пламя охватило площадь шесть квадратных метров. В результате пожара погиб один человек, сообщил источник издания. Подробности происшествия уточняются.

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В этот же день при пожаре в частном доме в Новой Москве погибла 13-летняя девочка. Пламя охватило два дома, хозяйственные постройки и автомобиль на площади в 110 квадратных метров. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут оказаться другие погибшие.

Причиной пожара могут стать некачественные гирлянды, предупредили эксперты. На упаковке безопасной гирлянды будет нанесен знак соответствия ЕАС — это значит, что продукция прошла сертификацию.