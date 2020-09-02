02 сентября 2020, 10:51
Один человек погиб при падении строительной люльки в Белгороде
Трое молодых людей упали с высоты 11-го этажа в строительной люльке в Белгороде. Один из них погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.
Инцидент произошел на улице Есенина. Всем участникам ЧП от 16 до 18 лет. В правительстве не уточнили, работали они на стройке или пробрались туда незаконно.
По данным «Газеты.ru», два несовершеннолетних пострадавших госпитализированы. Один в реанимации, второй — в палате, но находится в состоянии средней тяжести.
Погибшему было 18 лет, он учился в индустриальном колледже.