Один человек погиб при падении строительной люльки в Белгороде

Инцидент произошел на улице Есенина. Всем участникам ЧП от 16 до 18 лет. В правительстве не уточнили, работали они на стройке или пробрались туда незаконно.

По данным «Газеты.ru», два несовершеннолетних пострадавших госпитализированы. Один в реанимации, второй — в палате, но находится в состоянии средней тяжести.

Погибшему было 18 лет, он учился в индустриальном колледже.