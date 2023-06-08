Происшествия 08 июня 2023, 13:52 Один человек погиб при обстреле ВСУ центра Горловки Мэр Горловки Приходько сообщил о 10 пострадавших при обстреле города ВСУ, 1 человек погиб Telegram

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Украинские войска обстреляли центр Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. В результате атаки ВСУ пострадали 10 человек, погибла молодая девушка.

«Увы, один человек погиб. Молодая девушка», — отметил Приходько.

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Позже он отметил, что число раненных при обстреле выросло до 10.

По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские националисты ударили по Центрально-Городскому району Горловки.

Удар они нанесли из реактивных систем залпового огня, выпустив в общей сложности 23 снаряда.

ВСУ регулярно обстреливают Горловку. В начале июня украинский снаряд попал в жилой дом на улице Эльтонской. Тогда пострадал один человек. Поселок шахты «Кочегарка», расположенный в Центрально-Городском районе Горловки, оказался частично обесточен при другой атаке украинских боевиков.