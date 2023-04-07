Происшествия 07 апреля 2023, 13:46 Один человек погиб при обстреле ВСУ центра Донецка Мэр Донецка Кулемзин: один человек погиб при обстреле ВСУ центра города Телеканал «360»

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Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле украинскими войсками центра Донецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По состоянию на 13 часов 10 минут зафиксирована смерть одного человека», — написал глава города.

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Украинские военные открыли огонь по Донецку днем 7 апреля. Вооруженные силы Украины выпустили пять ракет из РСЗО по центру Ворошиловского района. Под удар попали район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Один из нарядов попал в жилой дом на улице Горького и разрушил стену.

После обстрела произошел обрыв контактной сети и оказалось повреждено трамвайное полотно. В связи с этим в городе пришлось приостановить движение одного из маршрутов, добавил Кулемзин.

Утром 7 апреля ВСУ также ударили по Макеевке. Они выпустили по населенному пункту 10 снарядов из реактивной системы залпового огня.