Происшествия 19 апреля 2023, 09:14 Один человек погиб при обстреле ВСУ Новой Каховки Власти Новой Каховки сообщили о погибшем и пострадавших в результате атаки ВСУ Telegram

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Один человек погиб и двое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки 19 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация Новокаховского городского округа.

«В результате утреннего обстрела Новой Каховки 19 апреля укронацистами погиб один человек и двое получили минно-взрывные ранения», — говорится в заявлении.

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По данным властей, повреждения получила гражданская инфраструктура: зафиксировано два порыва труб газоснабжения, в городе частично отключено электроснабжение, разрушены многоквартирные дома. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Вооруженные силы Украины утром 19 апреля устроили массированный обстрел Новой Каховки. Удары пришлись на пожарную часть, высоковольтные линии электропередачи, рынок и территорию возле больницы. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска обстреляли город из минометов калибра 120 миллиметров, противник целился по жилым кварталам и станции скорой помощи.