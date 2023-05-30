Происшествия 30 мая 2023, 22:15 Один человек погиб при обстреле ПВР в Белгородской области боевиками ВСУ Белгородский губернатор Гладков: один человек погиб после обстрела ПВР со стороны ВСУ Telegram-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела силами ВСУ пункта временного размещения (ПВР) в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Погиб Виталий Алексеевич, охранник этого учреждения. Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации», — написал он.

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По словам губернатора, у одного из мужчин — проникающие ранения грудной клетки, у второго пострадавшего — проникающие ранения брюшной полости. Их уже прооперировали.

В ПВР находились мирные жители, которых перевезли сюда из Середы, среди них — старики и дети. После ЧП их вывезли в другой населенный пункт.

Всего во время атаки произошло три прямых попадания на территорию санатория — пострадали жилой и административный корпуса, а также территория проходной. ⠀

В последнее время ВСУ активно атакуют приграничные районы, в том числе Белгородскую область. Новости об обстрелах поступают из этого региона практически ежедневно. За прошедшие сутки боевики совершили более 200 атак. В результате погиб один мирный житель из села Графовка. Его близкие попали в больницу.