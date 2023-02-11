Происшествия 11 февраля 2023, 03:44 Один человек погиб при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ — Рогов Член ВГА Рогов: при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ погиб один мирный житель РИА «Новости»

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При обстреле Мелитополя в ночь на субботу погиб один мирный житель, сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Осколки сбитых ракет ВСУ обрушились на частный сектор.

Российские системы ПВО сбили на подлете к городу большую часть ракет, выпущенных ВСУ из РСЗО HIMARS. Осколки нескольких упали на крыши жилых домов в Пролетарском переулке, пострадали автомобили местных жителей.

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«На данный момент известно об одном погибшем местном мирном жителе, еще один получил ранения и был оперативно доставлен в больницу», — сообщил представитель администрации.

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На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, добавил Рогов.

В тот же день ВСУ обстреляли пригород Энергодара. Сработала система ПВО, сообщил Рогов. Запорожская АЭС и близкие к ней земли в зону обстрела не попали. Прилеты также были по Токмаку, Пологовскому району и поселку Веселому.