Эксклюзив 13 мая 2023, 16:14 Один человек погиб при обрушении перекрытий в здании в центре Москвы Источник «360»: мужчина погиб при обрушении перекрытия здания в центре Москвы РИА «Новости»

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В центре Москвы обрушились перекрытия в одном из зданий. Один мужчина погиб, второй получил травмы, сообщил «360» источник.

«Потолочные конструкции обрушились в здании в Большом Черкасском переулке. Это случилось между вторым этажом и чердаком. Травмы получили двое мужчин», — рассказал источник.

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Он уточнил, что один из пострадавших еще некоторое время после происшествия был жив, медики проводили реанимационные мероприятия. Но мужчина скончался. Состояние второго пострадавшего собеседник «360» не уточнил.

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