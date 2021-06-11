Один человек погиб при обрушении гаража в Краснодаре

Взрыв, а затем обрушение гаража произошли в Краснодаре. В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщили в следственном управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, взрыв произошел вечером 10 июня.

«В двухэтажном гаражном боксе по улице Тихорецкой краевого центра в результате газового хлопка произошло обрушение гаража. В результате один человек погиб, двое с термическими ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

ТАСС со ссылкой на источник в экстренной службе региона сообщил, что двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Агентство, ссылаясь на прокуратуру региона, передало, что обрушение произошло из-за взрыва газового баллона в «Газели», находившейся в гараже. Погибший и пострадавшие сами занимались ремонтом автомобиля. Следователи проводят доследственную проверку. Ее взяла под контроль региональная прокуратура.