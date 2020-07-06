Один человек погиб при крушении вертолета под Ростовом. Видео

Частный вертолет Ми-2 разбился в Ростовской области. В региональном МЧС сообщили, что один человек погиб, еще один получил травмы.

Информация о ЧП поступила в ведомство в 05:20. Все случилось в поселке Кирсалово во время обработки рисовых полей, написал ТАСС.

Источник фото: : пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области

«В результате посадки один человек погиб, один человек пострадал», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, причиной стал отказ двигателя. На место прибыли 17 спасателей. Они занимаются ликвидацией последствий. На кадрах видно, что вертолет оказался в воде. Его вытаскивают с помощью техники. Рядом дежурят пожарные машины.