06 июля 2020, 07:20
Один человек погиб при крушении вертолета под Ростовом. Видео
Частный вертолет Ми-2 разбился в Ростовской области. В региональном МЧС сообщили, что один человек погиб, еще один получил травмы.
Информация о ЧП поступила в ведомство в 05:20. Все случилось в поселке Кирсалово во время обработки рисовых полей, написал ТАСС.
Источник фото: : пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области
«В результате посадки один человек погиб, один человек пострадал», — сказано в сообщении.
По предварительным данным, причиной стал отказ двигателя. На место прибыли 17 спасателей. Они занимаются ликвидацией последствий. На кадрах видно, что вертолет оказался в воде. Его вытаскивают с помощью техники. Рядом дежурят пожарные машины.