Один человек погиб при крушении поезда в Шотландии

Поезд сошел с рельсов и упал с насыпи недалеко от города Стоунхейвен в Шотландии. После крушения начался пожар.

Как минимум один человек погиб, сообщает радиостанция LBC Radio в своем официальном аккаунте в Twitter. Еще несколько человек пострадали.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил сожаление по поводу случившегося и выразил благодарность экстренным службам.

Очевидцы поделились видео с места крушения поезда, над которым поднимается густой черный дым, а также роликами, на которых к месту трагедии летят спасательные вертолеты.

Ранее стало известно, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Уфе. Инцидент произошел при выполнении маневренных работ. Никто не пострадал, следователи выясняют обстоятельства случившего и размер ущерба. Авария не повлияла на расписание движение поездов в столице Башкортостана.