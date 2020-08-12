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    12 августа 2020, 15:46

    Один человек погиб при крушении поезда в Шотландии

    Ксения Басырова

    Поезд сошел с рельсов и упал с насыпи недалеко от города Стоунхейвен в Шотландии. После крушения начался пожар.
    Один человек погиб при крушении поезда в Шотландии

    Как минимум один человек погиб, сообщает радиостанция LBC Radio в своем официальном аккаунте в Twitter. Еще несколько человек пострадали.

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил сожаление по поводу случившегося и выразил благодарность экстренным службам.

    Очевидцы поделились видео с места крушения поезда, над которым поднимается густой черный дым, а также роликами, на которых к месту трагедии летят спасательные вертолеты.

    Ранее стало известно, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Уфе. Инцидент произошел при выполнении маневренных работ. Никто не пострадал, следователи выясняют обстоятельства случившего и размер ущерба. Авария не повлияла на расписание движение поездов в столице Башкортостана.

    Новости SMI.FM