Один человек погиб при крушении дельтаплана под Костромой

В Костромской области рухнул дельтаплан, погиб пилот 1963 года рождения. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Крушение произошло вблизи деревни Кузьминка, в 30 километрах к юго-востоку от Костромы.

Что стало причиной аварии, неизвестно. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.

По данным Kostroma.today, 58-летний владелец дельтаплана выставил его на продажу. ЧП произошло, когда он демонстрировал возможности летательного аппарата покупателю.

7 мая в Оренбургской области обрушился пролет моста через реку Салмыш вблизи поселка 1-е Имангулово. Пострадали четыре человека, трех из них, по данным СМИ, госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На транспортное сообщение ситуация не повлияла, движение организовали по дублирующей переправе.