Происшествия 29 ноября 2023, 17:31 Один человек погиб при крушении американского конвертоплана около острова Якусима

Читать 360tv в

Конвертоплан Osprey Военно-воздушных сил США упал в море около японской префектуры Каносима, острова Якусима. При крушении погиб один человек, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану.

Отмечается, что трех человек обнаружили занимавшиеся промыслом около места аварии рыбаки. Входит ли в число это погибший, не уточняется.

Реклама

Как сообщил сайт kp.ru, всего на борту воздушного судна находились восемь человек.