Важное 02 марта 2023, 14:57 Один человек погиб при испытаниях самолета Ил-76 на заводе «Авиастар» в Ульяновске ОАК подтвердила гибель человека при испытаниях самолета Ил-76 в Ульяновске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Один человек погиб и еще несколько пострадали во время испытаний отсека фюзеляжа самолета Ил-76 на заводе «Авиастар» в Ульяновске. Информацию об этом опубликовали в официальном Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации.

«Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы», — отметили в ОАК.

Реклама

Представители корпорации в комментарии ТАСС уточнили, что на заводе проводили испытания фюзеляжа Ил-76МД-90А.

По информации Telegram-канала «112», в результате ЧП травмы получили шесть человек. Фюзеляж самолета проверяли на крепость. Для этого использовали мощную струю сжатого воздуха, но в процессе произошла разгерметизация, пояснил источник канала.

В настоящее время на предприятии идет проверка. Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.