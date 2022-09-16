Один человек погиб при аварии с фурой и автоцистерной в Ивановской области | 360°

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Один человек погиб при аварии с фурой и автоцистерной в Ивановской области

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Грузовик и автоцистерна с техническим маслом столкнулись в Ивановской области. Один человек погиб, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

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По данным ведомства, удар при аварии оказался настолько сильным, что обе машины получили серьезные повреждения. Водитель фуры умер, второй водитель попал в больницу. Содержимое цистерны не разлилось, заключили в полиции. Правоохранители выясняют все подробности аварии.

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