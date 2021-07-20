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    20 июля 2021, 10:11

    Один человек погиб при аварии с автобусом в Коломне

    Алла Морген, Василиса Андреева, Юлия Булыгина

    Один человек погиб, еще пятеро пострадали при столкновении автобуса с легковушкой Skоdа в Коломне. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    По словам источника, в автобусе находились рабочие. Всего там было 30 человек.

    В подмосковном МВД подтвердили информацию об аварии, уточнив, что пострадали трое. ДТП произошло в 08:30 при выезде на Малинское шоссе.

    «Погибла водитель легкового автомобиля. В автобусе трое пассажиров пострадали», — сказали в МВД.

    В ведомстве также подтвердили, что автобус был частным.