Один человек погиб при аварии с автобусом в Коломне

Один человек погиб, еще пятеро пострадали при столкновении автобуса с легковушкой Skоdа в Коломне. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, в автобусе находились рабочие. Всего там было 30 человек.

В подмосковном МВД подтвердили информацию об аварии, уточнив, что пострадали трое. ДТП произошло в 08:30 при выезде на Малинское шоссе.

«Погибла водитель легкового автомобиля. В автобусе трое пассажиров пострадали», — сказали в МВД.

В ведомстве также подтвердили, что автобус был частным.