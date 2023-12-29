Важное 29 декабря 2023, 23:54 Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгород Губернатор Белгородской области Гладков: при атаке ВСУ погиб один человек РИА «Новости»

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ВСУ атаковали Белгород и Белгородскую область, российская система ПВО сбила несколько воздушных целей. В результате атаки погиб один человек, еще один пострадал, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. <…> По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший», — написал губернатор.

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Оперативные службы выехали на место происшествия для выяснений обстоятельств. Гладков заявил, что сам также выехал в пострадавший район.

Ранее Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ Шебекина. В результате атаки повреждения получили четыре домовладения. Пострадавших при обстреле нет.