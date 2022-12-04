Важное 04 декабря 2022, 17:01 Один человек погиб после взрыва дома в Нижневартовске — СМИ «112»: в результате взрыва дома в Нижневартовске погиб один человек, три пострадали

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Спасатели обнаружили одного погибшего после взрыва в доме в Нижневартовске, сообщил Telegram-канал «112». Еще троих экстренно госпитализировали в больницу.

По предварительной информации, под завалами еще могут оставаться люди. Спасатели работают на месте происшествия.

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Источник в экстренных службах подтвердил ТАСС данные о погибшем. По словам собеседника агентства, из дома эвакуировали 52 человека. Для них организовали пункт временного размещения.

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Взрыв случился днем 4 декабря на улице Мира в Нижневартовске. Частично обрушились два этажа. В больницы доставили 10 пострадавших. Источник «360» сообщил, что этот дом не газифицирован, а причиной взрыва могло стать неосторожное обращение с самогонным аппаратом.