Происшествия 04 декабря 2023, 13:32 Один человек погиб после столкновения иномарки и грузовика в Свердловской области

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Авария, в которой погиб 51-летний водитель иномарки, произошла утром 3 декабря на трассе Богданович — Покровское в Свердловской области. Об этом написал«Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Водитель Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Scania. Находившуюся в иномарке женщину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

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Сообщается, что инспекторы ГИБДД, проверив состояние дороги, выявили недочеты — скользкий накат и рыхлый снег. По их мнению, это и могло спровоцировать ДТП.