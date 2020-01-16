    16 января 2020, 07:59

    Один человек погиб под завалами в оренбургской шахте

    Александра Ломейко

    В Оренбургской области на Гайском горно-обогатительном комбинате произошло обрушение породы. Погиб один человек.

    Камни посыпались в вентиляционной шахте ПАО «Гайский ГОК» на горизонте 1045 метров, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

    «Погиб один человек, тело обнаружено», — уточнили в ведомстве.

    Работу рудника не приостанавливали, она продолжается в штатном режиме.

    Обстоятельства случившегося выясняются.