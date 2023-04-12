Происшествия 12 апреля 2023, 07:53 Один человек погиб, пятеро пострадали в аварии с микроавтобусом в Саратовской области Минздрав: под Саратовом в ДТП с микроавтобусом один человек погиб, пятеро пострадали РИА «Новости»

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Авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла в Петровском районе Саратовской области. В ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

«В Петровском районе на трассе Р-158 около деревни Тарумовка произошло столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем», — уточнил он.

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В управлении ГИБДД по региону рассказали, что столкнулись Volkswagen Polo и Volkswagen Crafter. 29-летнего водителя иномарки доставили в больницу в тяжелом состоянии, где он скончался от полученных травм.

В медучреждении врачи продолжают оказывать помощь пассажирам микроавтобуса и автомобиля.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.

В конце марта смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика произошло в Саратовской области. Один человек погиб на месте происшествия, еще четверо, все жители Узбекистана, пострадали.