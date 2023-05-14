Происшествия 14 мая 2023, 15:03 Один человек погиб от взрыва снаряда на пункте приема металла в Уфе РЕН ТВ: один человек погиб при взрыве артснаряда на пункте приема металла в Уфе Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Артснаряд взорвался на пункте приема металлолома в Уфе, один человек погиб. Он этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Взрыв произошел днем 14 мая. Прибывшие на место саперы Росгвардии подтвердили, что сдетонировал артиллерийский боеприпас.

«Приехавшие на место саперы Росгвардии установили, что на частном предприятии по приему металла произошла детонация взрывателя артиллерийского снаряда», — сообщил источник.

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Из-за взрыва один человек погиб. Его личность сейчас устанавливают правоохранители. Разрушений в помещении не зафиксировали.

На месте происшествия обнаружили несколько взрывателей. Все обстоятельства и причины ЧП выясняют.

В четверг, 11 мая, один человек погиб при взрыве газа в квартире на третьем этаже четырехэтажного дома на улице Коминтерна в Раменском.