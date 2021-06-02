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    02 июня 2021, 06:43

    Один человек погиб из-за торнадо на северо-востоке Китая

    Екатерина Шамина

    На северо-восток Китая 1 июня обрушился сильный торнадо. Пострадали 17 человек, один погиб.

    Один человек погиб из-за торнадо на северо-востоке Китая

    От торнадо пострадал город Шанчжи. Также ухудшение погоды было зафиксировано в Маоэршани, Уцзими, Хэдун и Чаншоу. Об этом сообщило китайское издание Sina.com.

    Пострадавших от торнадо госпитализировали в городскую больницу Шанчжи. Как сообщает китайское издание, из-за торнадо один человек погиб, один находится в тяжелом состоянии, 15 человек получили легкие ранения. Повреждено 70 домов, часть завода, коровник.

    В конце мая в Китае из-за резкого изменения погоды погиб 21 участник ультрамарафона. Забег по пересеченной местности стартовал недалеко от города Байинь. Забег проходил на 100 километров. После полудня на высокогорном участке между 20-м и 30-м километром погода ухудшилась. Начался ледяной дождь, подул сильный ветер. У бегунов началось переохлаждение, часть из них решили переждать непогоду и сошли с дистанции. Спортсмены были очень легко одеты, в то время как температура в горной местности опустилась почти до нулевой отметки.