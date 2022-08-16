Один человек погиб из-за обрушения дома во время свадьбы в Дагестане

Часть дома обрушилась во время свадьбы в Дагестане. Один человек погиб, еще 32 получили травмы. Об этом сообщило издание NewsTracker со ссылкой на МВД по региону.

Правоохранители установили, что рухнули лестница и бетонная площадка, под которыми находились люди. 32 человека доставили в больницу, но госпитализация понадобилась только 18 из них. Пятерых пострадавших пришлось доставить в медучреждения в Махачкале.