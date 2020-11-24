Один человек погиб из-за ЧП на оборонном заводе в Башкирии

В Стерлитамаке из-за ЧП на заводе «Авангард» погиб один человек. Второй пострадавший находится в больнице, третьему госпитализация не потребовалась.

Состояние пострадавших на предприятии уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии.

«В результате несчастного случая на заводе „Авангард“ в городе Стерлитамаке <…> один человек погиб», — констатировали в Минздраве.

Еще одному человеку диагностировали ожоговый шок третьей степени. Он находится в ГКБ №1 Стерлитамака. Состояние третьего пациента медики сочли удовлетворительным и назначили ему амбулаторное лечение.

Заместитель генерального директора предприятия Рамиль Абдюков заявил ТАСС, что люди на заводе пострадали из-за технологического сбоя.

«Узконаправленное производство остановлено, остальное производство работает», — добавил он.

ФПК «Авангард» в Стерлитамаке производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли. Предприятие также выпускает ее для Минобороны и занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.