Один человек погиб из-за ЧП на оборонном заводе в Башкирии
Состояние пострадавших на предприятии уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии.
«В результате несчастного случая на заводе „Авангард“ в городе Стерлитамаке <…> один человек погиб», — констатировали в Минздраве.
Еще одному человеку диагностировали ожоговый шок третьей степени. Он находится в ГКБ №1 Стерлитамака. Состояние третьего пациента медики сочли удовлетворительным и назначили ему амбулаторное лечение.
Заместитель генерального директора предприятия Рамиль Абдюков заявил ТАСС, что люди на заводе пострадали из-за технологического сбоя.
«Узконаправленное производство остановлено, остальное производство работает», — добавил он.
ФПК «Авангард» в Стерлитамаке производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли. Предприятие также выпускает ее для Минобороны и занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.