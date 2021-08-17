Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с иномаркой и микроавтобусом под Тамбовом

Легковая машина Audi столкнулась с микроавтобусом Mercedes на трассе Р119 в Тамбовской области. Жертвой ДТП стал один человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Авария случилась около 01:00 на участке дороги Мичуринск — село Петровское. Прибывшие на место спасатели установили, что в результате ДТП произошло боковое столкновение автомобилей, после чего микроавтобус перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек скончался, еще восемь человек получили разные травмы и были доставлены в Мичуринскую центральную районную больницу.

По данным РИА «Новости», среди пострадавших нет детей. В микроавтобусе, который столкнулся с легковой иномаркой, находились рабочие одного из предприятий Петровского района. Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, выясняя все обстоятельства и причины случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.