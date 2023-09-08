Эксклюзив 08 сентября 2023, 22:07 Один человек погиб и трое ранены в результате ДТП в Солнечногорске МВД: в Солнечногорске столкнулись грузовик и три машины, погиб один человек Freepik

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Один человек погиб и трое пострадали в аварии с участием грузового и трех легковых автомобилей на трассе М-11 в Солнечногорске. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

Авария произошла в 18:35 на 76-м километре трассы М-11 в сторону области, сообщили в ведомстве.

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«Попутное столкновение грузового и трех легковых автомашин. Один погибший, трое раненых. Обстоятельства уточняются», — рассказали изданию в пресс-службе МВД.

Источник «360» сообщил, что легковой автомобиль зашел под фуру в правом ряду. Очевидцы сообщили, что авария «просто жесть» и предположили, что есть летальный исход. На дороге образовалась пробка.

В этот же день на Новом Арбате подъемный кран задел перекрытия и обрушил часть моста. Сотрудники ГИБДД перекрыли две полосы движения из-за разбросанных обломков.