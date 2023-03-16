Происшествия 16 марта 2023, 14:43 Один человек погиб и трое пострадали в массовой аварии в Кемерове

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ДТП произошло в Кемерове утром, 14 марта. Там столкнулись три иномарки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

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На улице Пригородной 21-летний водитель Honda Civic выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машинами Honda Fit и BMW X5. В результате водитель первой машины погиб на месте происшествия. Также водитель и пассажир BMW, а также пассажир Honda Fit получили серьезные травмы. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.