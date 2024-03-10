Происшествия 10 марта 2024, 12:21 Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Наро-Фоминском округе МВД: в Наро-Фоминском округе в ДТП пострадали 3 человека, погибла водитель Kia Пресс-служба прокуратуры Московской области

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Женщина погибла, мужчина и двое детей пострадали в ДТП в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

Авария произошла вечером 9 марта на третьем километре автодороги Наро-Фоминск — Новоникольское — Васильчиново. Предварительно, водитель Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia. Водитель Kia, 41-летняя женщина, погибла на месте. Двух ее детей восьми и 10 лет, а также водителя Nissan доставили в медицинское учреждение.

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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Наро-Фоминская городская прокуратура контролирует расследование. По данным пресс-службы ведомства по области, водителя Nissan ранее лишили прав.

Прокуроры проанализируют результаты процессуальной проверки по факту аварии и привлечение виновного к ответственности.