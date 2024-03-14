Происшествия 14 марта 2024, 09:03 Один человек погиб и трое пострадали при обстреле Белгорода Гладков: при обстреле Белгорода погиб 1 человек, еще трое пострали РИА «Новости»

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При обстреле Белгорода утром 14 марта погиб один житель. Также известно о троих пострадавших, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области уточнил, что над Белгородом и Белгородским районом работала ПВО. На подлете к городу сбили восемь воздушных целей.

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«По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель», — написал он.

Кроме того, в скорую помощь обратились несколько пострадавших — две женщина и один мужчина. К ним выехали медики.

В Белгороде повреждения получили два частных дома. Кроме того, на территории одного из учреждений здравоохранения пробило кровлю и повредило пятый и шестой этажи. Также пострадал один легковой автомобиль.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Подомовой обход продолжается, заключил Гладков.