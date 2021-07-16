Один человек погиб и шестеро пострадали в аварии в Нижегородской области

На трассе М-7 около деревни Чугуново в Воротынском районе Нижегородской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, шестеро получили травмы. Об этом сообщил newsnn.ru со ссылкой на сведения ГУ МЧС по региону.

На место прибыли четыре бригады скорой. Врачи оказали неотложную помощь всем пострадавшим, трое из которых — дети в возрасте от 10 до 13 лет. Пострадавших детей отправили в травмацентр 2-го уровня Лысковской ЦРБ.

По данным МЧС, для устранения последствий аварии привлекались три спасателя и один спецавтомобиль.