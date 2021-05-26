Один человек погиб и шесть получили травмы в ДТП под Новосибирском

В Колыванском районе Новосибирской области столкновение двух легковых автомобилей закончилось гибелью одного человека и травмированием еще шестерых.

Как сообщил сайт newizv.ru, находившемуся за рулем ВАЗ-2106 20-летнему водителю не удалось справиться с управлением. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с Toyota Corona Premio.

В результате лобового удара пассажирка иномарки погибла на месте ДТП. Еще один пассажир и водитель этой машины получили травмы. Также травмы у трех пассажиров и водителя «шестерки».

Сейчас устанавливаются все детали смертельной аварии.