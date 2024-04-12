Происшествия 12 апреля 2024, 13:58 Один человек погиб и семеро пострадали при обстреле ЛНР кассетными боеприпасами Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Рубежного кассетными боеприпасами

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Вооруженные силы Украины атаковали город Рубежное кассетными боеприпасами. Один человек погиб и семеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

ВСУ ударили по городу утром. Сначала появилась информация об одном погибшем и шести пострадавших.

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«Трое из них в тяжелом состоянии», — указали в администрации.

Местные медики оказали раненым помощь. При необходимости их перевезут для дальнейшего лечения в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Руководитель Минздрава ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале уточнила, что количество пострадавших увеличилось до семи.

«В ближайшее время в Луганскую республиканскую клиническую больницу будет госпитализирован один из „тяжелых“ пациентов. Еще двое — в городскую больницу Северодонецка», — уточнила она.

Четверо получивших ранения останутся в местной больнице. Их разметили в хирургическом и травматологическом отделениях. Одного из них будут наблюдать амбулаторно.

Группа журналистов ГТРК «Луганск» попала под обстрел ВСУ 10 апреля. От полученных травм скончался пресс-офицер Минобороны России Евгений Половодов.