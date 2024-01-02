Важное 02 января 2024, 15:55 Один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгородской области Гладков: при обстреле Белгородской области ВСУ погиб один человек, 5 пострадали Личный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / Telegram

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Украинские боевики выпустили еще восемь ракет в сторону Белгорода и населенных пунктов Белгородской области, погиб один человек и пятеро пострадали. Кадрами последствий обстрела в Telegram-канале поделился глава региона Вячеслав Гладков.

Личный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / Telegram Личный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / Telegram Личный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / Telegram Личный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / Telegram Личный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / Telegram Личный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / Telegram

«Наша система ПВО вновь сработала над Белгородом и Белгородским районом, восемь воздушных целей сбили на подлете к городу. О последствиях на земле информацию уточняют оперативные службы», — написал он.

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Гладков уточнил, что от осколочных ранений погиб один мужчина. Рядом с автомобилем, в котором он ехал, разорвался снаряд.

«Родным и близким погибшего выражаю свои соболезнования. В районе авторынка также пострадали четыре человека, женщина и мужчина получили осколочные ранения. Еще двое мужчин от госпитализации отказались», — добавил глава региона.

Губернатор отметил, что ранения также получила пассажирка автобуса, осколок рухнул на крышу и задел ее руку по касательной. Кроме того, зафиксировали повреждения в частном секторе и четырех автомобилей.

Минобороны сообщило, что ВСУ в 14:30 в третий раз за 2 января нанесли удар по Белгородской области из РСЗО «Ольха», силы ПВО уничтожили все восемь ракет, добавил kp.ru.