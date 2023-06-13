13 июня 2023, 15:47
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Ленобласти
Смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло накануне на трассе А-114 Вологда — Новая Ладога в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом написали «Невские новости».
По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу, водитель Skoda при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и врезался в Lada Vesta.
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В результате столкновения 46-летняя пассажирка Skoda скончалась на месте. Водителя иномарки отвезли в больницу в тяжелом состоянии. В ДТП также пострадали водитель Lada Vesta и три пассажирки. Сейчас в случившемся разбирается полиция.
Ленинградская область
ДТП
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