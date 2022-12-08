08 декабря 2022, 17:06
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с микроавтобусом в Волгоградской области
Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся в Волгоградской области. Один человек погиб, еще двое получили травмы, сообщило издание «Новости Волгограда» со ссылкой на региональное ГУ МВД.
Происшествие случилось на трассе Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он скончался до приезда скорой помощи. Двое его попутчиков попали в больницу.
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Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
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ДТП
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