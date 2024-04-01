01 апреля 2024, 11:32
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в Приморском крае
Мощный пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на территории Уссурийска. Не обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Согласно данным ведомства, в ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело женщины. Кроме того, двоим жильцам потребовалась медицинская помощь.
Реклама
Из полыхающего здания эвакуировали 20 человек. Организована проверка.
Пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама