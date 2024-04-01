Происшествия

01 апреля 2024, 11:32

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в Приморском крае

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Мощный пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на территории Уссурийска. Не обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Согласно данным ведомства, в ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело женщины. Кроме того, двоим жильцам потребовалась медицинская помощь.

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Из полыхающего здания эвакуировали 20 человек. Организована проверка.

Пожары

МЧС РФ

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