Происшествия 26 декабря 2023, 10:02 Один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Феодосию Глава Крыма Аксенов: 1 человек погиб в результате атаки Феодосии со стороны ВСУ Соцсети

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Один человек погиб и еще двое пострадали в результате атаки ВСУ на Феодосию. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены», — констатировал он.

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По данным Аксенова, шесть зданий получили повреждения — в основном в них выбило окна. В пункты временного размещения эвакуировали шестерых жителей, остальные остановились у родственников и друзей.

Транспорт работает в штатном режиме. Ограничений по пассажирским перевозкам в Феодосии нет, добавил глава республики.

Об атаке украинских боевиков на Феодосию стало известно ранним утром. Территорию порта оцепили. Возник пожар, его оперативно удалось локализовать. Позже представители ФГУП «Крымская железная дорога» информировали о том, что в связи со случившимся поезда из Феодосии в Джанкой 26 декабря будут ходить со станции Айвазовская, а не с конечной. Вокзал в Феодосии расположен рядом с морским портом.