08 мая 2023, 15:24
Один человек погиб и двое пострадали из-за пожаров в Тюменской области
РИА «Новости»: жертвой пожара в Тюменской области стал один человек
Природный пожар в Тюменской области унес жизни одного человека. Он погиб в ночь на 8 мая в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района, сообщило РИА «Новости». Еще два местных жителя пострадали.
Погибшему было 49 лет. Одного из пострадавших доставили в больницу.
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По последним данным, возгорание в районе Красного Яра локализовали. Накануне в регионе ввели режим ЧС для борьбы с природными пожарами.
В настоящее время в области продолжают действовать 12 пожаров общей площадью порядка 1179 гектаров.
Сложная ситуация остается в Курганской области. Туда прибыл глава МЧС России Александр Куренков. После проведения оперштаба он сообщил, что ликвидация возгораний осложнялась из-за сильного ветра. Местами он достигал 30 метров в секунду.
В регион направили дополнительные силы двух спасцентров, аэромобильные группировки из Перми и Башкирии, а также отряд из Удмуртии. Специалисты широко задействовали авиацию: три самолета Ил-76, самолет Бе-200 и вертолеты Ми-8.
Лесные пожары
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