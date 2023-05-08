Происшествия 08 мая 2023, 15:24 Один человек погиб и двое пострадали из-за пожаров в Тюменской области РИА «Новости»: жертвой пожара в Тюменской области стал один человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Природный пожар в Тюменской области унес жизни одного человека. Он погиб в ночь на 8 мая в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района, сообщило РИА «Новости». Еще два местных жителя пострадали.

Погибшему было 49 лет. Одного из пострадавших доставили в больницу.

Реклама

По последним данным, возгорание в районе Красного Яра локализовали. Накануне в регионе ввели режим ЧС для борьбы с природными пожарами.

В настоящее время в области продолжают действовать 12 пожаров общей площадью порядка 1179 гектаров.

Сложная ситуация остается в Курганской области. Туда прибыл глава МЧС России Александр Куренков. После проведения оперштаба он сообщил, что ликвидация возгораний осложнялась из-за сильного ветра. Местами он достигал 30 метров в секунду.

В регион направили дополнительные силы двух спасцентров, аэромобильные группировки из Перми и Башкирии, а также отряд из Удмуртии. Специалисты широко задействовали авиацию: три самолета Ил-76, самолет Бе-200 и вертолеты Ми-8.