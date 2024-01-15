Происшествия 15 января 2024, 16:55 Один человек погиб и два пострадали в результате пожара в Свердловской области

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Пожар в пятиэтажном доме в городе Лесной Свердловской области унес жизнь 51-летней женщины. Об этом написал сайт Е1.RU, ссылаясь на слова очевидцев.

Как уточнил «Царьград», возгорание произошло вечером 14 января по адресу: улица Ленина, дом № 112. Женщина пыталась уберечься от огня, выпрыгнув в окно. В результате она получила открытую черепно-мозговую травму.

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Еще два человека, которые отравились угарным газом, были доставлены в больницу.