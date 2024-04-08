08 апреля 2024, 14:59
Один человек погиб и два пострадали в ДТП под Петербургом
Авария, в которой погиб 52-летний пассажир, произошла накануне на 51-м километре трассы «Подъездной путь к морскому торговому порту „Усть-Луга“» под Петербургом. Об этом написала газета «Петербургский дневник».
Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД РФ, водитель «Нивы» во время поворота столкнулся с автобусом «Ютонг», который двигался во встречном направлении. Пассажир отечественного авто скончался на месте происшествия, еще двоих пассажиров госпитализировали.
Реклама
Сейчас в МВД устанавливают обстоятельства произошедшего.
Санкт-Петербург
ДТП
Реклама
Реклама