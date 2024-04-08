Происшествия 08 апреля 2024, 14:59 Один человек погиб и два пострадали в ДТП под Петербургом

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Авария, в которой погиб 52-летний пассажир, произошла накануне на 51-м километре трассы «Подъездной путь к морскому торговому порту „Усть-Луга“» под Петербургом. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД РФ, водитель «Нивы» во время поворота столкнулся с автобусом «Ютонг», который двигался во встречном направлении. Пассажир отечественного авто скончался на месте происшествия, еще двоих пассажиров госпитализировали.

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Сейчас в МВД устанавливают обстоятельства произошедшего.