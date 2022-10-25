Один человек погиб и два попали в больницу после пожара на волгоградском заводе | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 15:57 Один человек погиб и два попали в больницу после пожара на волгоградском заводе Прокуратура сообщила об одном погибшем после пожара на заводе в Волгограде

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Один человек погиб и два попали в больницу после ЧП на заводе по производству радиаторов отопления в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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По предварительным данным ведомства, 25 октября около 13:30 в вытяжной трубе на заводе загорелась алюминиевая пыль. В результате один человек погиб, двое получили ожоги разной степени тяжести. Их госпитализировали.

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В региональном ГУ МЧС ранее сообщили, что алюминиевая пыль загорелась на заводе на площади 40 квадратных метров. На место направили пожарные расчеты. Пока причины пожара неизвестны.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства. Сотрудники прокуратуры также дадут правовую оценка соблюдению требований законодательства и обеспечения безопасности условий охраны труда для сотрудников завода.