Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с маршруткой в Приангарье

Рейсовый микроавтобус и внедорожник столкнулись в Иркутской области. В аварии погиб один человек, еще девять пострадали. Полиция начала доследственную проверку после случившегося.

ДТП произошло в двух километрах от села Шерагул в Тулунском районе утром 19 декабря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Маршрутка Ford, ехавшая из Тулуна в Шерагул, врезалась во внедорожник Isuzu. Жертвой столкновения стал пассажир легкового автомобиля.

Всего в Isuzu находились трое. Водитель и еще один пассажир получили травмы. Всего пострадавшими признаны девять человек. Тяжесть полученных ими ранений и необходимость госпитализации предстоит определить врачам.

Полиция устанавливает причины столкновения. Ей предстоит выяснить, как транспортные средства двигались непосредственно перед аварией, учесть дорожные и погодные условия. Все эти и другие детали позволят дать правовую оценку произошедшему.

На месте ДТА, уточнило РИА «Новости», работают два экипажа ГИБДД.