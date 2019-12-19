Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с маршруткой в Приангарье
ДТП произошло в двух километрах от села Шерагул в Тулунском районе утром 19 декабря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Маршрутка Ford, ехавшая из Тулуна в Шерагул, врезалась во внедорожник Isuzu. Жертвой столкновения стал пассажир легкового автомобиля.
Всего в Isuzu находились трое. Водитель и еще один пассажир получили травмы. Всего пострадавшими признаны девять человек. Тяжесть полученных ими ранений и необходимость госпитализации предстоит определить врачам.
Полиция устанавливает причины столкновения. Ей предстоит выяснить, как транспортные средства двигались непосредственно перед аварией, учесть дорожные и погодные условия. Все эти и другие детали позволят дать правовую оценку произошедшему.
На месте ДТА, уточнило РИА «Новости», работают два экипажа ГИБДД.