Происшествия 26 июня 2023, 00:04 Один человек погиб и девять пострадали на американских горках в Швеции

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Один человек погиб и девять пострадали на американских горках в парке развлечений «Грена лунд» в Стокгольме. Одна из вагонеток сошла с рельс, из нее выпали несколько человек, сообщил телеканал SVT.

Остальные посетители застряли наверху, где ждали помощи спасателей. Снимали их с аттракциона с помощью вертолета. Сейчас парк закрыт для посетителей, полиция опрашивает свидетелей.

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Как рассказал директор парка Ян Эрикссон, трое из девяти пострадавших получили серьезные увечья. Еще трое детей отделались легкими травмами. Парк закрыт минимум на неделю.

«Мы знаем, что передняя часть поезда частично сошла с рельс. Поезд остановился посреди пути, один вагон накренился», — рассказала глава пресс-службы парка Анника Троселиус.

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