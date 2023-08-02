Происшествия 02 августа 2023, 22:53 Один человек погиб и четыре пострадали из-за аварии с двумя машинами в Ростовской области

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Смертельное ДТП произошло в Ростовской области — столкнулись две иномарки. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по региону.

На автодороге Ростов — Семикаракорск — Волгодонск Volkswagen Polo пошел на обгон и врезался в Kia Sportage, которой управлял 30-летний водитель.

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В результате пассажир первой машины погиб. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу, написал сайт kp.ru.